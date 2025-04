Robot aspirapolvere e lavapavimenti da non perdere: tuo ad un prezzo vantaggioso

Se desideri un robot in grado di gestire la pulizia della tua casa in completa autonomia, il NARWAL Freo X Ultra è una delle scelte migliori a tua disposizione. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti offre una combinazione di potenza, intelligenza e funzioni avanzate, che ti permetteranno di pulire la tua casa in maniera impeccabile e senza fatica.

Grazie alla sua potenza di aspirazione di 8200 Pa, questo dispositivo è in grado di raccogliere con facilità polvere, detriti e peli d’animale. Il suo design innovativo con tecnologia zero-grovigli è studiato per impedire ai capelli e ai peli di annodarsi attorno alla sua spazzola, ed elimina così la necessità di pulirlo frequentemente.

Oltra ad aspirare si occupa anche di lavare i pavimenti grazie alla tecnologia DirtSense, che rileva lo sporco e adatta automaticamente la sua potenza di pulizia. Questo significa che i pavimenti verranno lavati sempre in maniera accurata, garantendosi un risultato davvero ottimale.

Inoltre, grazie ai suoi sensori laser avanzati, il Freo X Ultra è in grado di mappare la tua casa con precisione e pianificare i percorsi più efficienti per evitare ostacoli e coprire ogni angolo della tua casa, senza tralasciare nulla. Puoi controllarlo comodamente tramite app, impostando zone “vietate” o personalizzando le aree di pulizia come più preferisci.

Questo robot è dotato di una stazione base autopulente che si occupa dello svuotamento automatico del serbatoio, e lava e asciuga anche i panni dopo ogni utilizzo. Questo riduce al minimo la manutenzione e ti permette di avere un dispositivo sempre pronto all’uso, senza dover intervenire manualmente.

Se cerchi un robot capace di aspirare e lavare i pavimenti in modo intelligente, con un sistema completamente automatizzato, il NARWAL Freo X Ultre è senza dubbio quello che fa per te. In questo momento su Amazon questo dispositivo è venduto con il 32% di sconto a cui potrai sommare anche un coupon da 50 euro al momento dell’acquisto. Non lasciartelo scappare con questo sconto imperdibile e fallo arrivare immediatamente a casa tua!