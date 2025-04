Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di cui non potrai fare a meno: l'offerta imbattibile

Se desideri un robot aspirapolvere che lavi anche i pavimenti e che sia affidabile e potente, non lasciarti sfuggire il Roborock Q5 Pro+ ad un prezzo imbattibile. Grazie alla sua potenza di aspirazione da 5500 Pa questo dispositivo riesce a rimuovere senza problemi la polvere, i capelli e i peli d’animale da pavimenti e tappeti, garantendoti una pulizia profonda in tutta la casa.

Una delle sue caratteristiche principali è la spazzola DuoRoller, un sistema a doppio rullo che serve per ridurre i grovigli di capelli e migliorare la raccolta dello sporco, specialmente sui tappeti. Se hai animali domestici questa funzionalità ti tornerà sicuramente utile!

Inoltre il suo sistema di svuotamento automatico della polvere rende la manutenzione praticamente inesistente: la sua base è in grado di raccogliere lo sporco nel sacchetto integrato, che può contenere fino a 7 settimane di detriti prima di essere svuotato. Questo significa meno preoccupazioni e maggiori comodità per te.

Il suo serbatoio da 180 ml è progettato per permettere anche il lavaggio dei pavimenti, aiutandoti a rimuovere le macchie leggere e a mantenere le superfici fresche ogni giorno. Non è un sistema di lavaggio avanzato come per alcuni modelli premium, ma è perfetto per una pulizia quotidiana.

Grazie alla navigazione LiDAR PreciSense, questo robot aspirapolvere è in grado di mappare la tua casa con estrema precisione, e pianificare i percorsi più efficienti per ottimizzare la pulizia. Potrai controllarlo facilmente tramite app o comandi vocali con Alexa, impostando zone vietate e programmando la pulizia in base alle tue esigenze.

Con la sua batteria che ti offre fino a 240 minuti di autonomia, il Roborock Q5 Pro+ è l’ideale anche per case di grandi dimensioni. Quando la sua batteria è scarica, il dispositivo torna automaticamente alla sua base per ricaricarsi.

Senza dubbio questo dispositivo è in grado di rendere le pulizie della tua casa davvero automatiche e senza stress. Al momento su Amazon puoi anche approfittare di un coupon da 100 euro e farlo arrivare a casa tua a soli 299,99 euro. Approfitta di questa opportunità e compralo subito!