Le lampadine smart di TECKIN sono una valida alternativa a modelli ben più costosi, oggi il bundle da 4 pezzi è in offerta su Amazon a 35€. Allo sconto preapplicato del 15% si aggiunge un ulteriore coupon da 4 euro, occorre selezionarlo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Queste lampadine smart RGB permettono di cambiare il colore della luce e regolarne l’intensità, la classe energetica A+ garantisce una buona ottimizzazione dei consumi energetici.

TECKIN ha sviluppato un’applicazione per Android e iOS, in alternativa le lampadine smart possono connettersi direttamente alle applicazioni dei pricipali assistenti vocali, come Google Assistant e Amazon Alexa, tramite i dispositivi della serie Home o Echo e senza bisogno di alcun HUB di gestione. Una volta connesse basterà impartire gli appositi comandi vocali per accendere, spegnere o gestire il colore e la luminosità delle luci, ad esempio: “Alexa, accendi le luci in salotto” oppure “Ok Google, imposta le luci sul Viola“.

Oggi il bundle da 4 lampadine smart targate TECKIN si trova in offerta su Amazon a 35€, non manca la spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

