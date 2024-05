Tablet Samsung in OFFERTA a meno di 200€? Questo è OTTIMO

Samsung Galaxy Tab A8, uno dei tablet più interessanti che trovi adesso in sconto su Amazon, offre specifiche tecniche che assicurano reattività e lunga durata. Ideale per soddisfare esigenze di studio, lavoro e svago: eccelle anche nella navigazione sul web. La qualità costruttiva è notevole, rendendolo un acquisto consigliatissimo dato il costo contenuto.

Cogli al volo quest’opportunità e completa l’ordine su Amazon, beneficiando di uno sconto imperdibile del 26%: potrai avere Samsung Galaxy Tab A8 al prezzo esclusivo di 185 euro invece di 249 euro.

Crollo di prezzo per Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A8 vanta una costruzione solida e rubsta, con un peso di appena 508 grammi che ne facilita la portabilità. Puoi riporlo in borsa o in valigia senza preoccuparti di eventuali danni causati dal contatto con altri oggetti. Nella zona anteriore trova spazio un bellissimo display da 10,5 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel, che regala immagini chiare e colori vivaci per un’esperienza visiva più che appagante.

Le prestazioni del Samsung Galaxy Tab A8 sono più che valide, grazie al processore octa-core supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Il tablet dispone anche di una fotocamera posteriore da 8 MP e di una fotocamera frontale da 5 MP, ideale per videochiamate con amici e familiari. Infine, la batteria a lunga durata assicura che tu possa coprire l’intera giornata lavorativa senza problemi.

Il prezzo tornerà a salire molto presto, dunque porta a casa oggi stesso il tuo Samsung Galaxy Tab A8 risparmiando 64 euro: il tablet arriverà da te molto presto e con consegna gratuita.