Tablet Lenovo Tab P11 di seconda generazione a soli 249€: FOLLIA di Amazon

Siete alla ricerca di un tablet performante, potente, ma anche economico? Tra le migliori offerte di oggi di Amazon ce n’è uno che potrebbe fare al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo Lenovo Tab P11 di seconda generazione, e più nello specifico alla variante dotata di connettività Wi-Fi, 4GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Questo interessante e completo prodotto è in promozione su Amazon al miglior prezzo web assoluto: potete acquistarlo infatti a 249 euro invece di 299 euro.

Tablet Lenovo Tab P11 di seconda generazione: caratteristiche principali

Il Lenovo Tab P11 è un tablet touchscreen dotato di display multi-touch da 11.5″ con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, 400 nits di luminosità e risoluzione 2K (2000×1200). Funziona con un processore MediaTek Helio G99 (8C, 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz) con otto core e 4GB di RAM. L’archiviazione avviene su uno spazio di 128 GB espandibili fino ad 1 TB tramite MicroSD. La batteria, invece, ha una capacità di 7500 mAh per un’autonomia massima di 15 ore in riproduzione musicale o 12 ore in riproduzione video e navigazione web.

Il tablet misura ‎27,7 x 17,9 x 3,8 cm, pesa 520 grammi e offre due sensori fotografici: uno nella parte posteriore (8Mpx autofocus con flash) e uno nella parte anteriore per foto e videochat di buona qualità. Il reparto multimediale vanta anche audio Dolby Atmos per godere appieno tutti i contenuti preferiti. Con 4.096 livelli di pressione, rifiuto del palmo, rilevamento dell’inclinazione e supporto per frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz, la Precision Pen 2, inclusa nella confezione, offre agli utenti precisione e controllo naturali mentre disegnano o prendono appunti. Fino a 200 ore di utilizzo con una ricarica!

Cosa state aspettando? Questo splendido tablet Lenovo può essere vostro all’incredibile prezzo di 249 euro invece di 299 euro grazie allo sconto del 17%. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime e con Cofidis potreste anche pagarlo in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.