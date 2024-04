Tablet con Android 13 in offerta a 95,98€: mouse e tastiera sono in omaggio

Questo tablet in fortissimo sconto su Amazon è una soluzione formidabile per chi cerca un device versatile con Android 13 ad un prezzo estremamente economico. Attualmente è in offerta ad appena 95,58, ma hai ancora poco tempo: la promozione termina tra una manciata di ore.

Questo tablet 2 in 1, che include tastiera e mouse, si distingue per il suo sistema operativo Android 13, assicurando un’esperienza utente aggiornata e fluida, supportata da un processore octa-core da 1,6 GHz che promette prestazioni elevate in multitasking.

Certificato da Google Gms, consente l’accesso facilitato e sicuro a tutte le app più popolari disponibili su Google Play, rendendo semplice l’installazione e l’uso delle applicazioni indispensabili per lavoro, studio e intrattenimento. La combinazione di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 512GB tramite scheda TF, offre una capacità di archiviazione generosa per applicazioni, file multimediali e documenti.

Il tablet è equipaggiato con una fotocamera frontale da 5MP e una posteriore da 13MP, consentendo agli utenti di catturare e condividere momenti importanti con una qualità d’immagine soddisfacente.

Il supporto per la connettività 4G LTE, oltre al WiFi 2.4GHz, garantisce una connessione Internet veloce e stabile, permettendo l’uso del tablet anche in movimento grazie alla possibilità di inserire schede SIM per accedere alle reti cellulari.

Bene anche lo schermo da 10,1 pollici con risoluzione 1280 x 800, che offre un display nitido e luminoso, ideale per la lettura, la visione di video e la navigazione web. Non perdere questa offerta e acquistalo subito a meno di 100€: hai pochissimo tempo!