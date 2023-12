Tablet con Android 13 a meno di 60€?! Tutto vero grazie a questa offerta imperdibile

Il tablet XCX Android 13 si presenta come una soluzione versatile e potente il giusto e soprattutto contraddistinta da un rapporto qualità prezzo semplicemente assurdo. Stiamo parlando di un tablet con Android 13 proposto a meno di 60€, grazie ad una generosa e irresistibile offerta di Amazon. Se state pensando ad un primo tablet per i vostri figli, oppure, perché no, ad un regalo per un amico o per voi stessi, questo prodotto potrebbe essere una solida scelta.

Attualmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 33%, al prezzo vantaggioso di 59,99€ rispetto al prezzo originale di 89,99€.

Questo dispositivo è alimentato dal sistema operativo Android 13.0, che offre un’esperienza utente personalizzata, sicura e intuitiva. Una caratteristica interessante è la funzione di monitoraggio del tempo, utile per genitori che desiderano gestire l’uso del tablet da parte dei propri figli, controllando il tempo trascorso e la selezione delle applicazioni.

La connessione veloce è garantita grazie al Bluetooth e al Wi-Fi 802.11 b/g/n, assicurando una connessione affidabile e senza interruzioni. Con un processore quad-core e un’architettura A53, il tablet offre una risposta rapida e un’esperienza utente fluida, sia che lo si utilizzi per guardare film o per attività lavorative. Completano questo quadro ben 6GB di memoria RAM.

Il tablet dispone di 64GB di memoria interna, che è ulteriormente espandibile tramite uno slot per schede micro SD fino a 128GB. Questo consente di salvare rapidamente grandi quantità di file, trasferire dati e installare software senza preoccuparsi dello spazio disponibile. Un vantaggio significativo per chi desidera scaricare e memorizzare libri, canzoni, foto, film, giochi e altro ancora.

Il display IPS da 10,1 pollici offre una risoluzione di 1280×800, garantendo colori vividi e dettagli nitidi. Grazie alla batteria ricaricabile da 5000mAh, il tablet può affrontare attività lavorative o sessioni di studio prolungate senza problemi.

Questo tablet si distingue per la sua combinazione di prestazioni avanzate, versatilità e un prezzo attualmente molto conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito per meno di 60€!

