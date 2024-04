Tablet Android in offerta a 109€: questo è il modello giusto (8/128 GB)

Se siete alla ricerca di un tablet Android economico ma non per questo poco interessante, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo per il Teclast P40 HD. Il modello in questione, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 109 euro, grazie allo sconto in corso e al coupon che garantisce un risparmio extra di 25 euro (è necessario spuntare l’apposita casella). Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

Tablet Android a 109 euro: l’offerta è quella giusta

Il tablet di Teclast è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet Android economico e completo, adatto a vari contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo un display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD oltre a 8 GB di RAM (più ulteriori 8 GB di RAM virtuale da attivare nelle Impostazioni) e 128 GB di storage. Il tablet è dotato anche di connettività dati 4G oltre che di una batteria da 6.000 mAh. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il tablet Android d Teclast al prezzo scontato di 109 euro, sfruttando il coupon sconto, da applicare spuntando l’apposita casella in pagina, per ottenere 25 euro di sconto extra rispetto al prezzo (già scontato) mostrato. Per sfruttare la promozione basta seguire il link qui di sotto.