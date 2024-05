Tablet Android da 10 pollici a meno di 60 euro: INCREDIBILE AMAZON (-54%)

Ottima opportunità su Amazon se stai cercando un tablet economico che possa supportarti in attività come il lavoro, lo studio e il piccolo intrattenimento. Puoi acquistare questo dispositivo da 10 pollici a soli 59,83 euro, grazie ad uno sconto del 54% attivo sul prezzo consigliato.

Tablet Android economico in sconto: le caratteristiche

Il tablet si presenta con il sistema operativo Android 12 già a bordo, supportato da un processore quad-core che offre buone prestazioni ed un’efficienza energetica adeguata. La scheda tecnica include 2GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile fino a 128GB tramite schede microSD.

Il display IPS HD da 10.1 pollici ha una risoluzione da 1280×800 pixel con una buona riproduzione delle immagini e dei colori, in modo che risulti perfetto per la visione dei contenuti in streaming e non solo. Con la batteria da 5000mAh puoi contare su un’autonomia che arriva fino a 5 ore di utilizzo misto, ideale per leggere, guardare video, navigare in internet o giocare a giochi leggeri.

Parlando di connettività non mancano Bluetooth e WiFi, mentre troverai anche una fotocamera posteriore da 5 megapixel e una frontale da 2 megapixel per scattare foto, catturare video ed effettuare selfie o videochiamate.

Un tablet che accontenta le piccole esigenze in modo efficace: puoi acquistarlo oggi a soli 59,83 euro grazie al 54% di sconto su Amazon.