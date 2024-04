Tablet Android 13 Blackview: con la DOPPIA offerta lo paghi solo 99€

Sconto del 50% e poi c’è anche il coupon da 50€. Con questa doppia clamorosa offerta di Amazon, questo tablet del produttore Blackview è tuo ad un prezzo clamorosamente competitivo: lo paghi meno di 100€!

Per approfittare dell’offerta, non dimenticarti di spuntare entrambe le caselle che si trovano sotto al prezzo del prodotto. Prima clicca applica sul coupon da 50€ e poi clicca sempre su applica anche a fianco al codice sconto (che in alternativa potrai anche inserire al checkout copiando e incollando “NZWJATPB”)

Il Blackview Tab 70 è equipaggiato con 128GB di memoria ROM, espandibile fino a 2TB tramite schede Micro SD/TF, offrendo ampio spazio per applicazioni, foto, video e molto altro. Con 16GB di RAM, di cui 8GB di memoria virtuale, il tablet assicura prestazioni veloci e fluidità nell’uso quotidiano. Le fotocamere, una posteriore da 2MP e una anteriore da 5MP, permettono di catturare momenti importanti con chiarezza.

Supportando il WiFI 6, il Blackview Tab 70 garantisce una connessione internet più veloce e stabile, ottimale per lo streaming di video e la navigazione web senza interruzioni. Il Bluetooth 5.0 amplia le possibilità di connessione con altri dispositivi. Inoltre, equipaggiato con il più recente sistema operativo Android 13, il tablet offre un’elevata protezione della privacy e una maggiore sicurezza, essendo certificato GOOGLE GMS per l’accesso completo al Google Play Store.

Il display IPS HD+ da 10,1 pollici offre una visione nitida e colori brillanti, ideale per guardare video, leggere e navigare in internet. Supportato dalla certificazione Widevine L1, permette la riproduzione di contenuti HD da piattaforme streaming. La batteria da 6580mAh assicura un’autonomia prolungata, perfetta per l’uso durante viaggi di lavoro o tempo libero.

Il Blackview 2024 WIFI 6 Tab 70 è una scelta eccellente per chi cerca un tablet versatile e potente a un prezzo accessibile. Non perdere questa doppia offerta e acquistalo subito con un mega-risparmio!