Tablet Android da 10 pollici in SCONTO del 46% è tuo a SOLI 79€

Hai deciso di acquistare un tablet ma vuoi spendere il meno possibile? Allora dai un’occhiata a questa promozione davvero ottima. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo tablet Android da 10 pollici a soli 79,99 euro, anziché 149 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto folle del 46% che taglia il prezzo quasi a metà e ti permette di risparmiare ben 70 euro sul totale. Nonostante sia pensato per chi ha un budget limitato posso garantirti che non deluderà affatto. Possiede ottime caratteristiche e funzionalità. Gode di uno scomparto hardware eccellente e il rapporto qualità prezzo è imbattibile.

Tablet Android a prezzo sconvolgente

È chiaro che in questo momento è sicuramente il prezzo a far battere i nostri cuori ma non è tutto fumo negli occhi. Siamo indubbiamente di fronte a un dispositivo low budget ma che potrà dare grandi soddisfazioni. Monta un potente processore Octa-core con a supporto 4 GB di RAM che potrai estendere fino a 8 GB.

Possiede una memoria interna da 128 GB anch’essa espandibile fino a 1 TB grazie una scheda microSD. È dotato della tecnologia WiFi e della connessione Bluetooth 5.0 che ti permette di connetterlo a tantissimi dispositivi. Ha un’ottima batteria da 5000 mAh che dura lungo e possiede una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP per foto e video eccedenti.

Insomma con questo tablet avrai tutto quello di cui hai bisogno spendendo pochissimo. Perciò che stai aspettando? Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo tablet Android da 10 pollici a soli 79,99 euro, anziché 149 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.