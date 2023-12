Surface Pro? La tastiera è INDISPENSABILE, 2in1 di cui non fare a meno

Perché non trasformare il tuo Surface Pro in un vero e proprio laptop e usarlo con facilità anche quando sei in giro? Forse ora lo hai sulla scrivania abbinato a una tastiera Bluetooth e diciamo che non ci sono problemi, ma se vuoi davvero vivere l’esperienza integrale allora non fare a meno della tastiera ufficiale.

In realtà si tratta di un prodotto 2 in 1 perché non solo ti permette di digitare e lavorare e accedere a tutto ciò di cui hai bisogno ma protegge anche lo stesso schermo del tuo dispositivo quando lo porti in giro con te. Approfitta dello sconto del 29% su Amazon per pagarla appena 131€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Surface Pro: la tastiera lo porta al livello successivo

Surface Pro è il prodotto di Microsoft più versatile. È un computer vero e proprio ma grazie ai suoi accessori attacca e stacca diventa anche un tablet o quello di cui hai bisogno. Con questo dispositivo tra le mani hai tanta versatilità e se già lo conosci perché lo possiedi, fatti dire che devi concludere il set.

Mettiamo il caso che sia proprio la tastiera a mancare… Eccola qua su un piatto d’argento. Disponibile in colorazione nera, è proprio come la stavi sognando. Naturalmente si tratta di quella ufficiale ed è resistente, robusta e completa di tutto quello di cui hai bisogno.

Si collega al dispositivo grazie all’attacco magnetico, non ha bisogno di essere ricaricata né di qualche cavo: una volta che la colleghi entra subito in azione. Con layout QWERTY italiano, tasti funzione e touchpad in vetro ampio e dal feeling premium… ha proprio tutto al posto giusto.

Collegati subito su Amazon per approfittare di questa offerta e portare a casa la tua tastiera per Surface Pro a soli 131€ con lo sconto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.