Microsoft Surface Laptop 5: prezzo SUPER per il portatile del momento

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Microsoft Surface Laptop 5, nella sua iterazione con schermo da 13 pollici, processore intel Evo Core i5 di dodicesima generazione, coadiuvato da 8 GB di RAM e da un SSD da 256 GB, in colorazione Platino, si porta a casa con soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; il modello in questione ha anche la scheda video Intel Iris Xe Graphics integrata e presenta Windows 11 come sistema operativo. Lo sconto sul valore di listino è molto elevato perciò non tergiversate e correte a prenderlo adesso. Come detto, andrete a risparmiare il 25%, mica poco.

Microsoft Surface Laptop 5: ecco perché comprarlo oggi

Grazie al noto portale di e-commerce americano andrete a risparmiare quindi tantissimo, ma i vantaggi non finiscono qui; avrete accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche, potrete beneficiare della garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, tramite il supporto logistico del sito e, non di meno, potrete anche dilazionare l’importo complessivo del PC in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

Il Surface Laptop 5 è alimentato da un processore Intel Core i5 di ultima generazione, potentissimo e velocissimo; le vostre app si apriranno in un istante e potrete lavorare tranquillamente anche con i file di grafica o con la post produzione fotografica o video (non professionale). Lo schermo è un pannello PixelSense touchscreen da 13,5 pollici con risoluzione elevata e sulle cornici troviamo una pratica webcam con Windows Hello per lo sblocco sicuro del dispositivo. Non manca poi il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos.

Il Microsoft Surface Laptop 5 è un Best Buy a soli 899,00€ con il 25% di sconto sul valore di listino; c’è l’IVA inclusa nel prezzo e la consegna sarà celere e gratuita.