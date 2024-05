MicroSD 128GB SanDisk ora a meno di METÀ prezzo: bastano 21€

La microSD SanDisk Extreme Pro da 128GB offre una notevole capacità di archiviazione per salvare un vasto numero di file e si distingue per la sua velocità straordinaria sia in lettura che in scrittura. È un’ottima soluzione per liberare spazio su smartphone, tablet o altri dispositivi ed anche la qualità costruttiva è impeccabile.

Non perdere tempo ed approfitta dell’offerta disponibile su Amazon, prima che sia troppo tardi: grazie ad uno sconto eccezionale del 53%, oggi puoi acquistare la microSD a soli 21 euro anziché 47 euro.

Prezzo più che dimezzato per questa microSD SanDisk

La microSD di SanDisk offre una velocità di lettura che raggiunge fino a 200 MB/sec ed una velocità di scrittura fino a 90 MB/sec, ideale per gestire file di grandi dimensioni e contenuti numerosi. Un aspetto da tenere in considerazione è il software “RescuePRO Deluxe” incluso, utile per il recupero dei file eliminati accidentalmente.

Questo tipologia di microSD è consigliatissima per le riprese in 4K, sia con action camera che con droni, e naturalmente per liberare spazio di archiviazione su ogni tipo di dispositivo compatibile. La versione Extreme Pro da 128GB è impermeabile e resistente agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X.

Le unità ancora in vendita sono quasi terminate, non perdere tempo e salva nel carrello la microSD SanDisk Extreme Pro da 128GB a meno della metà del prezzo: nel giro di pochissimi giorni la riceverai direttamente a casa tua.