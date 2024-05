WiFi ovunque con il ripetitore FRITZ! a soli 77€!

La tua rete WiFi non la smette singhiozzare? Allora non c’è modo migliore per renderla più stabile se non con un ripetitore WiFi. FRITZ! è l’azienda al top quando parliamo di questo tipo di dispositivi, e il suo Repeater 1200 AX è in forte sconto su Amazon! Il prezzo inziale di 95,99€ viene distrutto, passando a costare solo 77,49€!

Tutte le caratteristiche del ripetitore WiFi di FRITZ!

Questo ripetitore di ultima generazione, grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, assicura una copertura wireless estesa e performante, permettendoti di godere di una navigazione fluida, di streaming video senza interruzioni, di sessioni di gioco online senza lag e di download rapidi in ogni angolo della tua casa. Dotato di due unità radio, questo dispositivo è in grado di raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 3.000 Mbit/s, garantendo una connessione impeccabile anche quando più dispositivi sono connessi contemporaneamente.

La tecnologia Wi-Fi Mesh intelligente di questo ripetitore si integra perfettamente con il tuo router per creare una rete senza punti ciechi. Tutti i dispositivi comunicheranno tra loro per ottimizzare le prestazioni della rete wireless, assicurando una copertura Wi-Fi forte e stabile in ogni stanza, anche negli angoli più remoti della tua casa.

E per installarlo, basterà collegare il dispositivo a una presa elettrica, premere il pulsante WPS sul tuo router e sul ripetitore, e in pochi secondi il tuo FRITZ!Repeater 1200 AX sarà pronto all’uso.

Parlando di sicurezza e privacy, il ripetitore è dotato di funzionalità avanzate come WPA3, il più recente standard di crittografia Wi-Fi, controllo dell’accesso, filtro MAC, rete ospite e VPN, per proteggere i tuoi dati.

Migliora la tua rete WiFi con il ripetitore FRITZ!Repeater 1200 AX a soli 77,49€, anziché i classici 95,99€ di listino.