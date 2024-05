Stampante HP DeskJet 2720e: SUPER sconto del 17% su Amazon

Nell’attuale mondo frenetico, avere un dispositivo affidabile e versatile per le tue esigenze di stampa, scansione e copia è essenziale. E se questo dispositivo fosse anche in grado di soddisfare le tue esigenze di connettività senza problemi? Ecco a te la stampante multifunzione HP DeskJet 2720e, tra le più vendute su Amazon, oggi in super sconto del 17%. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo competitivo di soli 53,90 euro, anziché 64,90 euro.

Stampante HP DeskJet 2720e: le scorte a disposizione sono davvero poche

Questo incredibile dispositivo è la scelta ideale per la tua casa o il tuo ufficio, grazie alle sue incredibili funzionalità. La stampante HP DeskJet 2720e non delude mai quando si tratta di qualità di stampa. Con una risoluzione fino a 300 x 300 dpi, potrai stampare documenti nitidi e fotografie vivide con estrema facilità. Che tu stia stampando rapporti aziendali o foto di famiglia, questa stampante farà risaltare ogni dettaglio.

La connettività è un altro punto di forza di questa stampante. Grazie all’app HP Smart, puoi stampare da qualsiasi dispositivo, che sia un PC, uno smartphone o un tablet. E con opzioni come il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, non avrai mai problemi a connetterti.

Inoltre, acquistando la HP DeskJet 2720e, ottieni accesso al mondo HP+, che offre un anno di garanzia supplementare e 6 mesi di Instant Ink incluso. Con Instant Ink, non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza inchiostro. Le cartucce vengono consegnate direttamente a casa tua prima che tu ne abbia bisogno, risparmiando tempo prezioso e garantendoti di avere sempre ciò di cui hai bisogno per stampare.

E per coloro che si preoccupano della sicurezza, la HP DeskJet 2720e è dotata di misure di sicurezza dinamica nel firmware. Questo significa che le cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP potrebbero non funzionare correttamente. Puoi stampare con tranquillità, sapendo che la tua stampante e i tuoi documenti sono al sicuro.

Non lasciare che questa offerta ti sfugga. Con il 17% di sconto su Amazon, è il momento perfetto per acquistare la stampante multifunzione HP DeskJet 2720e. Non solo otterrai un dispositivo di alta qualità, ma renderai anche la tua vita più facile e senza stress quando si tratta di stampa e connettività. Ma affrettati, questa opportunità di farla tua al prezzo vantaggioso di soli 53,90 euro, non durerà ancora a lungo.