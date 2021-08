Hai più monitor sull tua scrivania e odi tutto il caos che si crea attorno? Acquista subito questo supporto per monitor pazzesco: in sconto su Amazon lo paghi appena 24,99€ risparmiando il 47% ma soprattutto facendo un acquisto intelligente. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Supporto per Monitor da capogiro: mega personalizzabile e non solo

Loryergo è stata capace di realizzare un supporto per monitor sensazionale: super personalizzabile in merito alla posizione, vanta anche dei materiali resistenti e di ottima qualità. Infatti se hai dubbi, ti è sufficiente sapere che è amato da migliaia di utenti.

Disponibile in colorazione nera, vanta ben tre strutture che regoli in base alle tue esigenze. Sulle due laterali sono presenti altresì due scanalature che ti permettono di riporre una penna o di posizionare eventuali smartphone o tablet in posizione verticale e orizzontale, così da avere tutto sotto controllo.

Puoi modificare altresì l'altezza così che il monitor possa assumere una posizione ergonomica, Questo supporto, infatti, è appositamente studiato per rendere la postazione PC o di lavoro più efficiente e permetterti di assumere una posizione corretta e che non danneggi la tua postura.

Acquista subito questo supporto per monitor su Amazon, in offerta lo paghi appena 24,99€. Con le spedizioni Prime lo ricevi in sole 24 ore, ma se non sei abbonato non avere timore: scegliendo le consegne nei punti di ritiro non pagherai neanche un euro aggiuntivo.

