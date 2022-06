Super smartwatch by Xiaomi: concentrato di tecnologia e stile (39€)

Il momento di fare un ottimo affare su Amazon è adesso, con questo particolarissimo smartwatch, parte dell’ecosistema Xiaomi. Un bellissimo design e ampio display in cassa circolare ad altissima visibilità.

Tantissime funzionalità, dedicate a sport, notifiche, salute e non solo. Un prodotto premium, che ti accaparri a pochissimo adesso, che è anche in sconto: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 39€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Uno spettacolo di smartwatch by Xiaomi in offerta su Amazon

Un bellissimo wearable, con pannello dotato di ottima visibilità, perfetto per gestire rapidamente del polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai abbinato in Bluetooth. Inoltre, puoi personalizzare il quadrante come preferisci, scegliendo fra diverse watch face, quella che più ti piace.

Un vero e proprio monitor per la salute, dotato di funzionalità avanzate come il controllo della respirazione e della quantità di ossigeno nel sangue. Ovviamente, non manca il monitor del battito cardiaco e della qualità del riposo notturno.

Ovviamente si tratta anche di un ottimo assistente per lo sport con 12 modalità di workout dedicate e tutte le tipiche funzionalità di activity tracker.

Ciliegina sulla torta: questo super smartwatch parte dell’ecosistema Xiaomi ha una batteria che arriva a 10 giorni e si ricarica in un paio di ore appena.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon e accaparrati questo eccezionale wearable a 39,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

