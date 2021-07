La luce è scrittura, poiché consente di mettere enfasi e accenti sulla grammatica del design di casa. La luce può disegnare percorsi o creare ambienti, può dipingere scenari o può indicare funzioni, informazioni, suggerimenti. La luce parla, più di quanto non immaginiamo, e spesso la usiamo in modo non solo inconsapevole, ma anche sbagliato. Oggi, dietro ad un taglio del 50% che si cela dietro un codice sconto utilizzabile su Amazon, hai la possibilità di riscrivere il tuo ambiente. luce, intensità, colore: è tutto nelle tue mani tramite una semplice app. E bastano 13,99 euro.

Una striscia a led per riscrivere la casa

Per giocare con la luce hai a disposizione 300 led distribuiti su una striscia da 10 metri. Un apposito controllore a monte consente di gestire l'alimentazione, mentre l'app connette la striscia da remoto per calibrarne la tonalità cromatica.

Sotto un pensile, dietro un divano, sopra una veletta in cartongesso: sono molti gli ambienti ove puoi sistemare la striscia e colorare muri, pavimenti e soffitti. La striscia a led esprime il suo massimo valore quando sistemata per una illuminazione indiretta, creando vere e proprie ambientazioni che disegnano la scenografia ideale per il modo in cui si intende vivere la propria casa.

Il prezzo non è mai stato così basso: raggiunge questo livello proprio in queste ore grazie al codice sconto “TPF9CN86” da inserire in fase di pagamento. Guardati attorno e inizia ad immaginare come potresti trasformare la casa con soli 13,99 euro: non ti sembrerà vero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

