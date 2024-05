Nintendo Switch OLED: su eBay grande sconto da cogliere al volo!

L’incredibile Nintendo Switch OLED, disponibile nella classica combinazione di colori Blu e Rosso, è protagonista di un’offerta straordinaria su eBay. Con un prezzo consigliato di 349,99 euro, questa console raggiunge ora un prezzo eccezionale di soli 287 euro grazie a uno sconto del 18%. Questo porta il prezzo finale a un livello molto vicino al suo minimo storico.

Nintendo Switch OLED: la console imprescindibile per ogni casa

La straordinaria Nintendo Switch OLED, disponibile nei tradizionali colori Blu e Rosso, vanta uno schermo di altissima qualità che utilizza una tecnologia all’avanguardia e cornici ultra-sottili per offrire un’esperienza visiva senza pari. Ma le sorprese non finiscono qui: la dock inclusa per collegare la console alla TV è dotata di una porta LAN, garantendo velocità di connessione superiori per le tue sfide online.

Inoltre, grazie allo stand regolabile, potrai goderti le tue sessioni di gioco in modalità da tavolo con il massimo comfort, regolando l’angolo di visualizzazione secondo le tue preferenze. La base inclusa è un vero gioiello, con due porte USB, una porta HDMI per collegare la console al televisore e la nuova porta LAN che assicura una connessione online stabile durante le sessioni di gioco in modalità TV.

La Nintendo Switch OLED, nel suo elegante design Blu e Rosso, può essere tua per soli 287 euro. Non preoccuparti della consegna, poiché il venditore gode di un eccezionale feedback positivo del 99,5% su più di 37mila recensioni, garanzia di affidabilità. Ma affrettati, le scorte si stanno esaurendo rapidamente e questo incredibile prezzo potrebbe non durare a lungo.