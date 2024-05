Nintendo Switch OLED è in offerta: a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-100€)

La Nintendo Switch OLED è protagonista dell’offerta top di oggi ed è ora acquistabile su eBay con un prezzo scontato di 269 euro invece di 369 euro, con 100 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani sulla console portatile di Nintendo nella sua versione top di gamma, con un pannello OLED di ottima qualità. Da notare che, scegliendo di effettuare l’acquisto con PayPal, è possibile acquistare la console in 3 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Nintendo Switch OLED: il prezzo ora è ottimo

La Nintendo Switch OLED è in offerta e diventa, sempre di più, la scelta giusta per chi cerca una nuova console. Il prezzo è talmente vantaggioso che, in questo momento, la Switch OLED è conveniente sia per chi non ha una Switch che per chi ha un modello precedente e intende effettuare l’upgrade. La qualità del pannello e il maggior spazio di archiviazione garantiscono un netto passo in avanti per chi sceglie la Swtich OLED rispetto ai modelli precedenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare la Nintendo Switch OLED al prezzo scontato di 269 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito alla promozione e acquistare la console di casa Nintendo con un prezzo ridotto è possibile premere sul box qui di sotto.