OPPO Enco Air3i: MEGA sconto del 33% su Amazon

Nel mondo degli auricolari true wireless, la qualità dell’audio è la chiave che apre le porte dell’esperienza d’ascolto straordinaria. Gli auricolari OPPO Enco Air3i offrono una performance audio eccezionale grazie al loro driver dinamico in titanio da 13.4mm. Questo driver offre un audio cristallino, fedele e dettagliato, che ti immergerà completamente nella tua musica preferita.

Attualmente in mega sconto del 33% su Amazon è difficile trovare di meglio al prezzo speciale di soli 39,99 euro, anziché 59,99 euro.

OPPO Enco Air3i: questa offerta è a tempo limitato

Con la riduzione del rumore in chiamata AI, gli OPPO Enco Air3i permettono di tracciare intelligentemente la voce umana, eliminando efficacemente i rumori di sottofondo durante le chiamate. Questo significa che potrai godere di conversazioni chiare e nitide, ovunque tu sia, senza essere disturbato dai rumori esterni.

La praticità è un’altra caratteristica che rende gli OPPO Enco Air3i una scelta vincente. Con la loro sensibilità speaker di 128±3 dB e la tecnologia Bluetooth 5.3 bineurale, potrai godere di un’esperienza audio senza interruzioni e a bassa latenza. Inoltre, la possibilità di abbinare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente ti offre una flessibilità senza precedenti, consentendoti di passare facilmente da un dispositivo all’altro senza dover ripetere la procedura di abbinamento.

Per non parlare poi dell’autonomia. Gli OPPO Enco Air3i sono dotati di una batteria da 32mAh per gli auricolari e di una custodia di ricarica da 480mAh. Con tempi di ricarica rapidi, di soli 60 minuti per gli auricolari e 140 minuti per la custodia di ricarica, potrai godere di ore e ore di ascolto senza interruzioni.

Gli OPPO Enco Air3i sono la soluzione perfetta per te se sei alla ricerca di auricolari true wireless che offrano un audio cristallino, una riduzione del rumore in chiamata AI e un’autonomia eccezionale. Approfitta subito del mega sconto del 33% su Amazon e acquistali al prezzo speciale di soli 39,99 euro, prima che sia troppo tardi.