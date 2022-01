STALKER 2 rinviato: è UFFICIALE, ecco la nuova data di uscita

STALKER 2 Heart of Chernobyl per PC e Xbox Series X/S non uscirà più il 28 aprile 2022. Confermando le indiscrezioni di questi giorni, GSC Game World ha annunciato che la nuova data di uscita del gioco è fissata per l'8 dicembre 2022.

Non cambiano le modalità di distribuzione: il titolo verrà inserito al D1 su Xbox Game Pass. Il tempo aggiuntivo voluto dallo studio ucraino è ritenuto necessario per presentare un prodotto degno delle aspettative che ha generato.

“Abbiamo deciso di posticipare l'uscita di STALKER 2: Heart of Chernobyl all'8 dicembre 2022. Questi sette mesi aggiuntivi di sviluppo sono necessari per realizzare la nostra visione e raggiungere lo stato qualitativo desiderato sul gioco. È il più grande progetto nella storia di GSC e richiede test e rifiniture approfonditi. Siamo convinti che lo sviluppo debba richiedere tutto il tempo di cui ha bisogno, specialmente nel caso di una produzione del genere. Non è una decisione facile, ma stiamo facendo nel nostro meglio per offrirvi un gioco all'altezza delle aspettative. Con ulteriori informazioni, aggiornamenti e presentazioni in arrivo, abbiamo un anno emozionante e importante davanti a noi. Grazie per la vostra pazienza e comprensione. Con affetto, il team di GSC Game World.”

È il messaggio affidato ai suoi canali social da parte del team nei confronti degli appassionati.

STALKER 2 Heart of Chernobyl è uno sparatutto a mondo aperto ambientato nella zona Contaminata, che segna il ritorno di una serie molto amata soprattutto in ambito PC. Dai tratti horror e dall'atmosfera inconfondibile, il franchise di STALKER ha conquistato milioni di appassionati mouse e tastiera e adesso si prepara a debuttare per la prima volta su console.

Il gioco è un'esclusiva temporale per Xbox Series X/S: la versione per PlayStation 5 sarebbe già in lavorazione e dovrebbe uscire circa tre mesi dopo. A questo punto è lecito attendersela per la primavera del 2023, al netto di ulteriori ritardi che non dovrebbero comunque esserci.