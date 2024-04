PREZZO FOLLE per la console portatile di Logitech che precipita a 343€!

Questo è uno di quei dispositivi passati un po’ inosservati, ma che potrebbero davvero svoltarti la vita. Parliamo della console portatile Logitech G Cloud. Grazie agli sconti della Gaming Week, puoi prenderla ad appena 343,00€ al posto dei classici 389,99€. Scopriamo, però, le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche della console portatile Logitech

La Logitech G Cloud è la console portatile che ti apre le porte a un universo di giochi AAA, rendendoli accessibili senza la necessità di scaricarli o di possedere hardware più potente. Con lo streaming fino a 1080p a 60fps, promette un’esperienza di gioco fluida e reattiva, supportata da una ampia compatibilità con servizi come Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW e altri disponibili su Google Play Store. Inoltre, non manca la possibilità di giocare da remoto attraverso Xbox Remote Play e Steam Link.

Parlando delle sue caratteristiche tecniche, la batteria garantisce oltre 12 ore di gioco ininterrotto con un peso di soli 463 grammi. Il touchscreen Full HD 1080p da 7 pollici assicura, poi, un’esperienza visiva coinvolgente, mentre i controlli feedback aptico e giroscopio, ti permettono di competere ai massimi livelli.

Le prestazioni non sono da meno, con velocità Wi-Fi elevate che supportano connessioni fino a 800 Mbps su 5 GHz, assicurando un’esperienza di cloud gaming senza lag. Il processore dedicato e la radio Wi-Fi ottimizzata garantiscono una riduzione della latenza e un segnale stabile, ottimizzando ogni sessione di gioco.

Inizia a giocare ovunque a ogni titolo, anche al più pesante, grazie alla console Logitech G Cloud. Falla tua a soli 343,00€, ora che è scontata del 12%!