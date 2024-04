-12% su Mario + Rabbids Sparks of Hope: prezzo TOP

Adori Mario e non puoi fare a meno di giocarne sempre titoli nuovo? Fatti un regalo e non lasciarti sfuggire l’incredibile offerta su Mario + Rabbids Sparks of Hope, uno dei titoli più acclamati per Nintendo Switch, attualmente scontato del 12% su Amazon. Approfitta subito di questa promozione esclusiva e aggiungi questo capolavoro al tuo carrello per soli 16,99€ anziché 19,99€.

Must have per Nintendo Switch: Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mario + Rabbids Sparks of Hope è un mix esplosivo che di Mario con l’irriverenza dei pazzissimi ma simpatici Rabbids, regalandoti un’esperienza di gioco straordinaria e indimenticabile. In questo nuovo capitolo della serie, verrai trasportato in un entusiasmante viaggio attraverso galassie inesplorate, dove dovrai affrontare una minaccia imminente che mette a rischio l’intero universo!

I tuoi fedeli compagni di viaggio saranno Luigi, Peach, Rabbid Mario e ovviamente l’unico e solo Mario oltre ad altri iconici personaggi della saga. Ti ritroverai in una missione mozzafiato per salvare le stelle, esseri magici che alimentano l’equilibrio dell’universo. Il tuo scopo? Guidare al meglio la tua squadra in esplorazioni tra pianeti misteriosi, sconfiggendo terribili nemici e risolvendo intricati enigmi!

Il cuore pulsante di Mario + Rabbids Sparks of Hope è rappresentato dagli scontri tattici, che offrono un sistema di combattimento super coinvolgente, con una curva di apprendimento davvero interessante e “challenging”. Dovrai pianificare con astuzia le tue mosse, sfruttare al meglio le abilità dei personaggi e utilizzare l’ambiente circostante a tuo vantaggio. Con un arsenale variegato di armi, abilità e tattiche, ogni battaglia diventa un’opportunità per mettere alla prova le tue capacità e scoprire nuovi modi per sconfiggere i nemici.

In più, il gioco offre anche un’interessante grado di esplorazione e tanti puzzle che arricchiscono l’avventura e la rendono ancora più interessante. Esplora pianeti ricchi di segreti nascosti, risolvi enigmi ingegnosi e interagisci con una vasta gamma di personaggi, ognuno con la propria personalità unica. Non aspettare ancora e fatti un bel regalo acquistandolo finché è in sconto del 12% su Amazon!