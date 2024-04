Just Dance 2020 Nintendo Switch: sconto FOLLE del 55% su Amazon

Just Dance 2020 è qui per far scatenare la tua anima ballerina. Il gioco che ha conquistato milioni di cuori in tutto il mondo è ora disponibile a un prezzo incredibile su Amazon, con uno sconto folle del 55%. Ma affrettati, perché questa offerta è a tempo limitato e sta per scadere. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo stracciato di soli 9,91 euro, anziché 21,88 euro.

Just Dance 2020 Nintendo Switch: impossibile resistergli a questo prezzo ridicolo

Immagina di riunire amici e familiari per una serata di puro divertimento, ballando come se non ci fosse un domani con Just Dance 2020 per Nintendo Switch. Questo videogioco musicale, il cui franchise è il numero uno di tutti i tempi, è tornato quest’autunno con nuovi brani, universi mozzafiato e sorprese esclusive da scoprire.

Just Dance 2020 celebra 10 anni di unione attraverso la musica, offrendo 40 nuove tracce calde che faranno vibrare il tuo corpo. Con una community di oltre 120 milioni di giocatori in tutto il mondo, ti preparerai a incendiare la pista da ballo! Che ci sia qualcosa da festeggiare o semplicemente per divertirsi, Just Dance è lì per ogni occasione.

Tra le funzionalità preferite dai fan ritroviamo i 40 nuovi successi per tutta la famiglia da gustare. Dai successi in cima alle classifiche ai preferiti della famiglia, dai fenomeni virali di internet agli ultimi artisti emergenti, c’è qualcosa per tutti in Just Dance:

God Is A Woman – Ariana Grande

Skibidi – Little Big

Vodovorot – XS Project

Bangarang – Skrillex ft. Sirah

Con Calma – Daddy Yankee Ft. Snow

Bad Boy – Riton & Kah-Lo

High Hopes – Panic! At The Disco

Kill This Love – BLACKPINK

Sushi – Merk & Kremont

I like It – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Policeman – Eva Simons Ft. Konshens

Rain Over Me – Pitbull Ft. Marc Anthony

Non perdere l’occasione di portare il divertimento a casa tua con Just Dance 2020 per Nintendo Switch, ora con uno sconto incredibile del 55% su Amazon. Prendi il tuo controller e preparati a scatenarti con i tuoi brani preferiti, al prezzo ridicolo di soli 9,91 euro. Ma affrettati, l’offerta sta per scadere.