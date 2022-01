STALKER 2 uscirà anche su PS5, ma verrà rinviato?

STALKER 2 Heart of Chernobyl, attualmente previsto per fine aprile su PC e Xbox Series X/S, sarà presto rinviato al prossimo autunno. A riferirlo è il blogger ucraino OLDBoi, che in passato aveva svelato in anteprima alcune informazioni sull'industria dei videogiochi locale.

STALKER 2 anche su PS5: quando uscirà?

Secondo la fonte, come spiega nel suo ultimo video, GSC Game World starebbe aspettando di raccogliere più pre-ordini possibili prima di annunciare la nuova data con la prossima dimostrazione del gioco. Inoltre, pare che la versione PlayStation 5 esiste e uscirà a poca distanza da quelle per PC e Xbox Series X/S.

In caso di rinvio ufficializzato, bisognerebbe aspettarsela dunque tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, completa del supporto alle caratteristiche uniche del DualSense, inclusi i trigger adattivi e il feedback aptico.

Ovviamente, come sempre accade in questi casi, è bene attendere comunicazioni ufficiali da parte dello sviluppatore ucraino che per il momento conferma la data comunicata precedentemente: il 28 aprile su PC e Xbox Series X/S, con inserimento al Day One su Xbox Game Pass.

Il gioco è uno sparatutto in prima persona post-apocalittico open world ambientato nella zona di Chernobyl e rappresenta il primo capitolo della serie a debuttare su console oltre ad un nuovo episodio in assoluto ad essere realizzato dal 2009, dal lancio di Call of Pripyat.

Sviluppato con Unreal Engine 5, motore grafico di ultima generazione, il titolo promette tantissimo dal punto di vista tecnico, come ha fatto vedere nella sua prima apparizione in-game mostrata all'E3 2021 di Los Angeles. Il gameplay riprenderà lo stile tipico della serie, con una importante interazione ambientale e un'atmosfera da brividi.

L'esclusiva PC e Xbox Series X/S ha una durata di tre mesi, dopo il gioco sarà “libero” di approdare su altre piattaforme. I possessori di PlayStation 5 restano dunque in attesa di capire quando avverrà il primo lancio di STALKER 2: se in aprile o se, come rumoreggiato, in autunno.