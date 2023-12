SpO2, MEGA BATTERIA e design PRO: Huawei Watch GT 3 crolla del 32%

Tra i migliori smartwatch di fascia premium troviamo sicuramente anche Huawei Watch GT 3, quest’oggi il protagonista assoluto di una super offerta di Amazon che ti lascerà a bocca aperta. Sfruttando lo sconto totale del 32%, infatti, il wearable del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra regalo di appena 169€.

Basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito le enormi qualità e potenzialità del wearable a marchio Huawei.

Huawei Watch GT 3 è in super sconto su Amazon a un prezzo davvero niente male

Lo smartwatch monta un eccellente pannello touch a colori abbracciato da una cassa circolare in metallo con due tasti laterali, mentre sul versante interno è presente un sensore HR in grado di tracciare costantemente la frequenza cardiaca, la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), la qualità del sonno e molto altro ancora.

Come se non bastasse, Huawei Watch GT 3 è osannato da innumerevoli utenti per via della sua mega batteria e delle funzionalità sportive aggiuntive: troviamo infatti più di 100 modalità di allenamento supportate con tanto di AI Running Coach per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di miglioramento.

Con uno sconto di questa portata su Amazon per lo smartwatch Huawei è impossibile lasciarselo scappare; fatti furbo e mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa già nella giornata di domani con la consegna rapida gratuita garantita dai servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.