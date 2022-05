Sony Xperia 1 IV scalda i motori: eccolo nel primo trailer ufficiale

Il prossimo 11 maggio Sony terrà un evento ufficiale in cui presenterà il futuro della serie Xperia possibilmente con a corredo anche il tanto atteso Sony Xperia 1 IV, smartphone di fascia premium protagonista di un trailer e di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi in quanto probabilmente arriverà sul mercato anche senza caricabatterie in confezione – una triste novità per Sony.

In queste ore il colosso giapponese ha pensato bene di far crescere l’hype dei fan circa il nuovo smartphone pubblicando un trailer ufficiale intitolato “Una nuova generazione di Xperia per i creatori di contenuti”, evidentemente per sottolineare l’intenzione della compagnia nel voler offrire un device munito di specifiche caratteristiche ideali per i content creator.

Sony Xperia 1 IV si fa sempre più vicino e si mostra nel primo trailer ufficiale

A tal proposito il trailer ha come protagonista il famoso fotoreporter Pierre T. Lambert: nel video si pone l’enfasi sui passi da gigante fatti dagli smartphone in ambito fotografico anche grazie alla introduzione di ottiche sempre più potenti e in grado di garantire scatti addirittura paragonabili a quelli delle fotocamere professionali.

Il nuovo smartphone di Sony, oltre a montare un mix di fotocamere di alto livello, arriverà sul mercato con una scheda tecnica da urlo: il passaggio su Geekbench ha confermato la presenza di un display a risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.5 pollici a risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR e rapporto 21:9;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12/16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 MP da 1/1.28 pollici con OIS, un sensore ultra grandangolare e un teleobiettivo;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida;

Sensore di sblocco fisico, pulsante per la fotocamera, jack audio da 3.5 mm;

Android 12.

I consigli di Telefonino.net

Restando in tema di smartphone di fascia premium dotati di una fotocamera posteriore di alto livello, l’ottimo Samsung Galaxy S22 è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo e con caricabatterie incluso.