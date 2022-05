Sony Xperia 1 IV, niente caricatore rapido in confezione?

A distanza di qualche giorno dall’arrivo dell’invito all’evento di Sony per il prossimo 11 maggio in cui molto probabilmente assisteremo alla presentazione del nuovo top di gamma Sony Xperia 1 IV, in queste ore un inedito rumor svela che con tutta probabilità il nuovo device arriverà senza caricatore rapido in confezione.

Sebbene la serie Xperia di Sony si sia sempre differenziata dall’incredibile universo di dispositivi Android presenti sul mercato addirittura decidendo di non abbracciare la fotocamera punch hole e continuando anche ad offrire il jack audio da 3.5 mm, sembra che il colosso giapponese abbia deciso di “piegarsi” al mercato scegliendo di rimuovere un accessorio inizialmente messo al bando da Apple e poi a seguire da tutti i più importanti OEM del settore.

Niente caricatore rapido in confezione per Sony Xperia 1 IV?

Il device è stato “pizzicato” nel database 3C con codice prodotto XQ-CT72: come potete notare dall’immagine sottostante, viene confermato il supporto alla ricarica rapida da 33W ma non vi è menzione del caricatore rapido in confezione.

Però, nonostante questo, ci sono abbastanza “conferme” che convergono nel descrivere Sony Xperia 1 IV come un top di gamma di altissimo livello per via di una scheda tecnica degna di un top di gamma moderno. Sotto la scocca è atteso il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre frontalmente le ultime speculazioni scommettono sulla presenza di un pannello a risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto HDR e pannello flat con rapporto di forma in 21:9.

Ovviamente ci si aspetta molto dal modulo fotografico che per quest’anno dovrebbe fare affidamento su un luminosissimo sensore da 48 MP da 1/1.28 pollici, un sensore ultra grandangolare e un sensore telescopico con supporto alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), mentre dal punto di vista dell’autonomia ci si aspetta un modulo da 4500 mAh o più con supporto alla ricarica rapida da 33W.

