Sony Xperia 1 IV, il prezzo vi stupirà...in negativo

Come ben sappiamo il prossimo 11 maggio si terrà un evento Sony in cui il colosso giapponese presenterà la nuova famiglia di smartphone Xperia con il modello Sony Xperia 1 IV come protagonista d’eccezione, ma un nuovo leak sul suo probabile prezzo di lancio potrebbe fare precipitare l’entusiasmo di chi vorrebbe acquistarlo.

Infatti, prendendo per buone le informazioni pubblicate online dal tipster SnoopyTech, sembra che la compagnia abbia intenzione di proporre il nuovo Sony Xperia 1 IV a un prezzo pari a 1399€.

Il prezzo di Sony Xperia 1 IV trapela in un leak e non vi renderà felici

Non è certamente la prima volta che un device raggiunge un prezzo di listino di questa entità, basti guardare Samsung Galaxy S22 Ultra oppure l’iPhone 13 Pro Max per farsi un’idea in merito, ma è chiaro a tutti che Sony non gode certo di un market share e un appeal tale da attirare milioni e milioni di acquirenti.

Un recente passaggio del device su Geekbench svela che lo smartphone top di gamma di Sony monterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con supporto a RAM di tipo LPDDR5, spazio interno di tipo UFS 3.1 e Android 12. Con tutta probabilità, inoltre, il sensore principale della fotocamera tripla posteriore sarà da 48 MP da 1/1.28 pollici con OIS.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.5 pollici a risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR e rapporto 21:9;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12/16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 48 MP da 1/1.28 pollici con OIS, un sensore ultra grandangolare e un teleobiettivo;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida;

Sensore di sblocco fisico, pulsante per la fotocamera, jack audio da 3.5 mm;

Android 12.

I consigli di Telefonino.net

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul nuovo top di gamma Sony in arrivo il prossimo 11 maggio, non facciamo fatica a consigliarvi questa offerta Amazon su Samsung Galaxy S22 Ultra se avete intenzione di mettere le mani su uno dei migliori camera phone di questo 2022.