Solo 33€ per lo smartwatch che misura GLICEMIA, temperatura e non solo

Sembra incredibile, ma questo smartwatch adesso così economico è un vero e proprio un monitor per la salute! Fra le novità che porta con sé questo particolare modello, c’è la possibilità di misurare la glicemia nel sangue senza aghi: il dispositivo è dotato di speciali algoritmi che riescono a stimare l’andamento del valore durante l’intera giornata. Oltre a questo, è in grado di controllare la temperatura della pelle, il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno, la quantità di ossigeno nel sangue e non solo.

In promo lancio, puoi portarlo a casa da Amazon a 33€ circa soltanto: attiva adesso il coupon direttamente in pagina è completa il tuo ordine per approfittarne. Ricevi con spedizioni veloci e gratis grazie ai servizi Prime. Fai molto in fretta però: la disponibilità è super limitata.

Oltre essere un eccezionale monitor per la salute, perfino in grado di controllare la glicemia, e anche un praticissimo assistente da polso per il quotidiano.oltre a gestire tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, puoi agevolmente anche rispondere alle telefonate, effettuarne di nuove, gestire l’assistente vocale, verificare gli avvisi e non solo. Infatti, con oltre 100 modalità sportive a tua disposizione, sarà il personal trainer sempre pronto a tenere traccia dei risultati delle tue sessioni di allenamento.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon e porto adesso a casa questo assurdo smartwatch a 33€ circa soltanto: attiva il coupon direttamente in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo super veloce e anche gratuito grazie Servizi Prime. Fai molto in fretta però: la disponibilità è limitatissima

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.