Smartwatch per bambini? Fitbit ne ha uno pronto e non sembra male

Gli smartwatch sono ormai diffusissimi tra il pubblico, seppur non al pari degli smartphone: frequente che si abbiano a disposizione più telefoni, magari uno dedicato esclusivamente al lavoro. Lo stesso non può essere affermato per gli orologi smart.

Forse, una precisa categoria di consumatori viene presa poco in considerazione riferendoci agli smartwatch: i bambini. Niente paura, Fitbit ha in serbo un modello destinato proprio a loro.

Lo smartwatch Fitbit che strizza l’occhio ai più piccoli

In verità, di uno smartwatch per bambini targato Fitbit si era già parlato in un report condiviso nel mese di novembre. Oggi, possiamo osservarlo in queste foto dal vivo che ci offrono una panoramica interessante circa l’impatto estetico del dispositivo:

L’apparecchio si distingue per una forma piatta con angoli arrotondati ed uno schermo dalla diagonale più contenuta rispetto alla superficie totale. Il bordo nero del display è simile a quello dei dispositivi fitness di Fitbit, mentre in alto è possibile individuare una fotocamera. Quest’ultimo dettaglio non era stato menzionato nel report originale, a cui abbiamo fatto accenno. Tuttavia, il precedente rumor inerente ad uno smartwatch con fotocamera e connessione cellulare parrebbe oggi essere stato considerato (le foto non mentono):

Il design di questo smartwatch per bambini è simile ai modelli Fitbit Sense/Versa ma più voluminoso e spesso, con una cassa azzurra ed i pulsanti sul lato, fra i quali troviamo un piccolo foro che dovrebbe corrispondere al microfono. Medesima colorazione per il cinturino rimovibile. All’avvio del dispositivo, oltre al logo Fitbit, fa la sua comparsa un messaggio di benvenuto a seguito di cui possiamo osservare il processo di configurazione della lingua:

Per un breve periodo (non è dato sapere come e perché) lo smartwatch è stato messo in vendita online (di qui, le foto), nonostante il lancio ufficiale dell’orologio (nei piani di Fitbit con il nome “Project Eleven”) fosse previsto per il 2024.