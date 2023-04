Samsung Galaxy Watch 6: display più grande e maggiore risoluzione

Proseguono le indiscrezioni che hanno per protagonista la futura lineup di Samsung Galaxy Watch 6, di cui più volte abbiamo parlato in nostri precedenti articoli. Non solo novità software ma anche cambiamenti circa il fattore costruttivo.

Samsung avrebbe infatti deciso di ampliare le dimensioni del display per i suoi smartwatch di punta. Negli ultimi tre anni, i modelli Galaxy Watch 3, Galaxy Watch 4 Classic e Galaxy Watch 5 Pro hanno utilizzato lo stesso schermo circolare da 1,4 pollici (nella loro versione più grande): beh, la storia dovrebbe cambiare.

Nuove anticipazioni su Samsung Galaxy Watch 6

Tenendo conto del tweet pubblicato da Ice Universe (@UniverseIce), Samsung Galaxy Watch 6 Classic avrà uno schermo da 1,47 pollici, ossia 0,7 pollici in più rispetto al suo diretto predecessore, il Galaxy Watch 5 Pro. Inoltre, pare che Samsung abbia in programma un aumento di risoluzione del display per garantire la massima nitidezza delle immagini. Sebbene il leaker non fornisca dettagli specifici, è lecito ipotizzare una risoluzione maggiore di 450 x 450 pixel:

100% confirmed, Exclusive: The Samsung Galaxy Watch 6 has increased the screen size of the dial to 1.47 inches, and the resolution has also been correspondingly improved, which means that the screen proportion has finally been improved. — Ice universe (@UniverseIce) April 4, 2023

La lineup del 2023 relativa agli smartwatch Samsung includerà due modelli: Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic. Entrambi utilizzeranno il software One UI Watch basato su Wear OS. Si prevede che a bordo degli orologi troveremo degli schermi curvi, a differenza di quanto visto su Galaxy Watch 5. Inoltre, il Galaxy Watch 6 Classic avrà di nuovo la ghiera rotante, caratteristica molto apprezzata dagli utenti.

Le nuove unità dovrebbero poi caratterizzarsi per la presenza di barometro, monitoraggio della pressione sanguigna, ECG, GPS, giroscopio, monitoraggio del sonno e misurazione dello stress. Non dovrebbero poi mancare la classificazione IP68 per la resistenza alla polvere ed all’acqua, LTE (in alcuni modelli), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Samsung Pay e ricarica wireless.

In attesa di altre anticipazioni sull’attesa famiglia di Galaxy Watch 6, vi ricordiamo che Samsung Galaxy Watch 5 da 40mm è attualmente disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di circa 199 euro, grazie ad uno sconto clamoroso del 33%: qualora fossi interessato all’acquisto, ti converrebbe fare in fretta perché i modelli disponibili stanno già terminando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.