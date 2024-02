Smartwatch con Alexa, 100 profili sport e microfono per chiamate a 20€

Tieniti pronto perché l’offerta che ti sto per segnalare è una di quelle da “clic più veloce.” Se fai presto oggi puoi mettere al polso uno smartwatch spettacolare a una cifra ridicola. Dunque fiondati su Amazon e acquistalo a soli 20,99 euro, invece che 99,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon in pagina e inserisci il codice BBDIZMXC al momento del pagamento.

Non ti dare pizzicotti perché non è un sogno, è tutto incredibilmente vero. Grazie a uno sconto del 50% più un ulteriore ribasso del 29% avrai un risparmio di ben 79 euro sul totale. Non è certo una promozione che potrà durare tanto, per cui fai in fretta.

Smartwatch premium a prezzo mini

Questo smartwatch ha delle caratteristiche davvero eccellenti, che non si trovano nemmeno in altri modelli più blasonati. Ad esempio, una delle cose più interessanti è il microfono e l’altoparlante che ti consentono di fare chiamate dal polso. Inoltre ha integrato Alexa e così puoi parlare con il tuo assistente vocale.

Possiede un sensore preciso che monitora in tempo reale il tuo corpo e ti restituisce dati del battito del cuore, dell’ossigeno del sangue, nonché delle calorie bruciate e dei km percorsi. Infatti è dotato di oltre 100 modalità sportive. Ha un bellissimo display touch da 1,8 pollici ed è impermeabile con certificazione IP68.

Assolutamente un best buy. Quindi non lasciartelo sfuggire. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 20,99 euro, invece che 99,99 euro. Per averlo a questa cifra ricorda di applicare il coupon in pagina e inserire il codice BBDIZMXC al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

