Smart TV TCL QLED da 55 pollici in super offerta su Amazon a 157€ in meno

Vuoi assolutamente cambiare il tuo televisore e stai pensando a qualcosa di più grande e innovativo senza spendere un patrimonio? Allora non perderti questa ottima occasione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la Smart TV TCL QLED da 55 pollici a soli 479 euro, invece che 636,26 euro.

Non ti stropicciare gli occhi, non è un sogno. Grazie a questo fenomenale sconto del 25% oggi puoi risparmiare oltre 157 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 95,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Smart TV TCL QLED da 55 pollici a prezzo Wow

Possiamo affermare con certezza che chiaramente a un prezzo del genere la Smart TV TCL QLED da 55 pollici è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Si presenta innanzitutto con un design super slim e senza cornice sui 3 lati per garantire un maggiore coinvolgimento e occupare pochissimo spazio.

Gode della tecnologia Quantum Dot che ti permette di vedere ogni piccola sfumatura di colori vivaci e più naturali. Il contrasto elevato offre una visione più nitida anche quando le immagini sono particolarmente buie. Ha un refresh rate da 144 Hz e gode di Dolby Atmos e Dolby Audio per suono e video spettacolari. E poi integra Google TV con cui puoi scaricare tantissime app e goderti i tuoi programmi preferiti da un unico posto.

Ci sarebbero tante altre cose da dire ma il tempo scorre e non ci sono tantissime unità disponibili a questo prezzo. Quindi dirigiti all’istante su Amazon e acquista la tua Smart TV TCL QLED da 55 pollici a soli 479 euro, invece che 636,26 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.