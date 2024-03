Smart TV TCL 50" 4K QLED: super PREZZO su Amazon con questo sconto

Rinnova l’esperienza di intrattenimento nel tuo salotto senza spendere troppo con questa smart TV TCL da 50 pollici con pannello QLED e risoluzione 4K: il prezzo su Amazon in offerta è di 349,90 euro invece di 449,90. Scegliendo il metodo di pagamento Cofidis puoi pagarla a rate a tasso zero.

Smart TV TCL in offerta: qualità e convenienza in un colpo solo

Il pannello con tecnologia QLED porta l’esperienza visiva a nuove vette con una riproduzione cromatica senza precedenti: in combinazione con Quantum Dot avrai un’ampia gamma di colori e sfumature per immagini vivide e realistiche.

La combinazione tra le tecnologie 4K HDR PRO e Quantum Dot garantisce infatti un’esperienza High Dynamic Range (HDR) di altissimo livello, con colori precisi e dettagli impeccabili. Con il supporto per HDR multiformato, inclusi HDR10, HDR HLG, HDR10+, e HDR DOLBY VISION, potrai godere di un’eccezionale qualità d’immagine da qualsiasi sorgente, assicurandoti di vivere ogni momento con una chiarezza e una brillantezza straordinarie.

Spazio anche agli appassionati di videogiochi con la tecnologia Game Master, con HDMI 2.1 e modalità Auto Low Latency (ALLM), che ti offre la migliore esperienza di gioco possibile, riducendo al minimo la latenza e garantendo un’immagine ottimizzata automaticamente per il gaming.

Infine, con Google TV integrato, avrai accesso a una vasta gamma di contenuti da tutte le tue app e abbonamenti preferiti come Netflix, Prime Video, DAZN, NOW, Disney+ e molte altre piattaforme ancora. Il prezzo in offerta è di 349,90 euro: davvero da non perdere.