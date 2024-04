TV Samsung Crystal da 55" UHD 4K a soli 399€ su eBay: OFFERTA PAZZESCA!

Cogli l’opportunità unica offerta delle offerte di eBay porta a casa la straordinaria TV Samsung Crystal da 55″ UHD 4K del 2023 a un prezzo straordinario! Grazie a uno sconto già applicato del 18% sul prezzo consigliato, questa meraviglia tecnologica è disponibile per soli 399,99 euro invece di 487,44 euro.

TV Samsung Crystal da 55″ UHD 4K: un’esperienza visiva senza paragoni!

Dotata di un pannello di altissima qualità e funzionalità Smart integrate, questa TV offre una combinazione perfetta di tecnologia avanzata, facilità d’uso e immagini spettacolari. Grazie alla risoluzione 4K UHD, potrai goderti un’esperienza visiva senza precedenti, con colori vividi e immagini ricche di dettagli, grazie alla tecnologia Purcolor.

L’audio non è da meno: con la tecnologia Adaptive Sound, l’audio viene ottimizzato automaticamente in base al contenuto che stai guardando, garantendoti un’esperienza sonora perfetta in ogni scena. Il potente processore Crystal 4K, con funzione di Upscaling, assicura che anche i tuoi contenuti preferiti meno recenti siano visualizzati con una nitidezza straordinaria.

Con le opzioni di personalizzazione tra Media, Game e Ambient, puoi ottimizzare l’esperienza di visione in base alle tue preferenze. Infine, la tecnologia Motion Xcelerator garantisce immagini nitide e prestazioni impeccabili, adattando automaticamente i fotogrammi in base alla fonte dei contenuti.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta! Acquista subito la Samsung Crystal da 55″ UHD 4K (2023) su eBay per soli 399,99 euro e trasforma il tuo salotto in un cinema di prima classe. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono garantite da un venditore super affidabile!