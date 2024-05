Smart TV 4K da 65" della Samsung in offerta: il prezzo cala del 35%

Questa Smart TV in offerta su Amazon fa parte della serie CU7000 di Samsung uscita nel 2023: offre una combinazione di funzionalità e tecnologie avanzate a un prezzo molto interessante. Con lo sconto del 32%, per poco tempo può essere tua a meno di 650€ (anche a rate).

La Samsung UE65CU7190UXZT è equipaggiata con processore Crystal 4K, che migliora la qualità visiva portando i contenuti a una risoluzione vicina al 4K, indipendentemente dalla loro qualità originale. Il televisore utilizza la tecnologia PurColor che offre una gamma di colori più ampia rispetto ai modelli RGB tradizionali, permettendo di visualizzare immagini più vivide e naturali​.

Il design è moderno ed elegante, con un profilo sottile e un approccio minimalista. Anche la connettività è un punto di forza, con opzioni che facilitano l’accesso a contenuti di intrattenimento attraverso il Samsung Smart Hub e il Gaming Hub (quest’ultimo include l’app Xbox per giocare in cloud senza bisogno di una console).

Per quanto riguarda le prestazioni, il modello CU7000 è apprezzato per la sua bassa latenza di input, particolarmente importante per i giocatori, e la capacità di gestire l’azione veloce con chiarezza, specialmente in scene luminose.

Nel complesso, questa Smart TV 4K della Samsung offre una buona qualità d’immagine e un ricco pacchetto di funzionalità smart ad un prezzo accessibile. Se cerchi un televisore 4K di ultima generazione senza per questo dover spendere una fortuna, noi ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello: non perdere questa offerta e acquistalo subito a solamente a 649,00€!