Smart TV 4K Samsung da 50" in offerta: il prezzo scende del 34%

Cerchi una Smart TV di ultima generazione ad un ottimo prezzo? Ti veniamo in soccorso con un’offerta di Amazon decisamente interessante: questa TV UHD da 50″ della Samsung è un’ottima soluzione di fascia media, in grado di offrire un’esperienza di visione di ottima qualità, il tutto ad un prezzo fortemente competitivo: grazie allo sconto del 34%, oggi la paghi solamente 459€!

Il televisore è dotato del processore Crystal 4K di Samsung, che migliora la qualità delle immagini upscalate da risoluzioni inferiori e supporta gli standard HDR10 e HLG. Nonostante non sia un OLED, gestisce bene il contrasto e i dettagli nelle immagini scure e luminose, rendendolo adatto per guardare film e giocare, grazie anche al basso input lag in modalità gioco.

Per quanto riguarda l’audio, il dispositivo è equipaggiato con altoparlanti da 20W complessivi che offrono un suono chiaro e molto immersivo.

La connettività include Bluetooth, Wi-Fi dual-band e tre porte HDMI, una delle quali supporta eARC. Il sistema operativo è Tizen, che offre una piattaforma intuitiva e stabile per lo streaming e altre app smart TV. Troverai un ricco arsenale di applicazioni per l’intrattenimento: da Netflix a Disney+, passando anche l’app Xbox per giocare in cloud senza necessità di una console di ultima generazione.

Se stai cercando un’ottima Smart TV 4K senza per questo dover spendere migliaia di euro, noi ti suggeriamo di puntare proprio su questo modello: difficile rimanerne delusi, ha davvero tutto ciò di cui hai bisogno. Approfitta di questa offerta e acquistala subito ad un ottimo prezzo!