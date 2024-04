Smart TV Hisense QLED 4K in super offerta: tua a meno di 500€

La Hisense 55E77KQ PRO del 2023 è una TV QLED 4K che si distingue per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, offrendo caratteristiche avanzate a un prezzo a dir poco competitivo. Questo modello da 55 pollici offre una risoluzione 4K Ultra HD, garantendo immagini nitide e dettagliate grazie anche alla tecnologia Quantum Dot che migliora la gamma cromatica e la vividezza dei colori.

Oggi è in offerta su Amazon a meno di 500€, grazie ad un generoso sconto sul sul prezzo di listino. Rimanendo sotto la soglia psicologica dei 500€, a nostro avviso si tratta di una delle migliori opzioni sul mercato.

La televisione è dotata di varie tecnologie HDR, tra cui HDR10, HDR10+ e Dolby Vision, che ottimizzano la qualità dell’immagine in base al contenuto visualizzato, migliorando il contrasto e la luminosità.

In termini di performance audiovisiva, la TV integra la tecnologia DTS Virtual:X, che offre un suono surround virtuale migliorando l’esperienza audio complessiva. La frequenza di aggiornamento della TV è di 120 Hz, con supporto per il Motion Estimation, Motion Compensation (MEMC), che assicura una riproduzione fluida delle immagini in movimento, particolarmente utile durante la visione di sport o contenuti dinamici​.

Per quanto riguarda la connettività, la Hisense 55E77KQ PRO include tre porte HDMI 2.1, che sono ideali per il gaming ad alta risoluzione e basso input lag, oltre a due porte USB, ingresso Ethernet e supporto per connessione wireless. Il sistema operativo integrato, Vidaa U7.0, offre una piattaforma intuitiva e personalizzabile per accedere a servizi streaming come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube.

La Hisense 55E77KQ PRO è un’opzione solida per chi cerca una smart TV 4K con buone caratteristiche tecniche e a un prezzo competitivo. Rimane ancora pochissimo tempo per pagarla a meno di 500€: non farti scappare questa offerta e acquistala subito!