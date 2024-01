Smart TV LG 4K Ultra HD da 43": risparmia 80€ ora da Unieuro

Lo Smart TV LG 4K Ultra HD da 43″, appartenente alla Serie UR73, è in promozione in queste ore a 349,90 euro da Unieuro, nell’ambito delle offerte Solo Online. Rispetto al prezzo consigliato, pari a 429,90 euro, risparmi quindi la bellezza di 80 euro. In più benefici delle spese di spedizione gratuite e del pagamento in 3 rate a interessi zero da 116,63 euro al mese.

Dalla risoluzione al nuovo processore, dall’ottimizzazione per il gaming al sistema operativo: sono diversi i punti di forza del nuovo Smart TV di casa LG, qui proposto nella versione da 43 pollici.

Smart TV LG 4K Ultra HD da 43″ a un ottimo prezzo sul sito di Unieuro

Se ami guardare le nuove uscite di film e serie TV, con il televisore di LG in offerta sul sito di Unieuro potrai farlo godendo di immagini super dettagliate, luminose e dai colori profondi.

Tutto questo grazie al processore a5 Gen6 basato sull’intelligenza artificiale, che va a ottimizzare i contenuti riprodotti sullo schermo per offrire un’esperienza di visione ancora più realistica.

Un altro punto di forza di questo Smart TV è la piattaforma webOS 23, in grado di offrire funzioni smart su misura. Riceverai avvisi personalizzati, consigli su cosa vedere in base a quelli che sono i tuoi gusti e tanto altro ancora, come ad esempio l’organizzazione dei contenuti avanzata per scegliere un nuovo film o una nuova serie TV da guardare in modo più semplice e immediato.

Approfitta dell’offerta Solo Online di Unieuro per acquistare il nuovo Smart TV di LG Serie UR73 risparmiando circa 80 euro sul sito unieuro.it.

