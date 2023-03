Smart TV Hisense: il modello da 55" UHD in MEGA sconto

La Smart TV Hisense da 55″ UHD è un’ottima scelta per chiunque stia cercando una TV di qualità a un prezzo basso. Con il 34% di sconto su Amazon, è ancora più conveniente per coloro che cercano di risparmiare denaro. Ma ciò che rende questa TV così interessante sono le sue caratteristiche tecniche e le funzionalità avanzate che offre, oggi ad un prezzo competitivo di soli 429,oo euro. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, puoi acquistare questo fantastico prodotto pagandolo in comode rate a tasso zero.

Smart TV Hisense: non puoi farti scappare questa occasione

Innanzitutto, la Smart TV Hisense è un QLED 4K Smart TV, con una risoluzione di 3840×2160 e un pannello VA che garantisce un’ottima qualità dell’immagine. Il design Slim è un altro aspetto positivo, con meno cornici e più immagini, che conferisce un aspetto moderno e pulito alla TV.

Il sistema operativo VIDAA 5.0 è uno dei più avanzati sul mercato, con controlli vocali Alexa e Google Assistant, Wi-Fi integrato e un telecomando che consente l’accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay. Questa Smart TV Hisense dispone anche di un sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10 compatibile con gli switch off previsti nel 2021/2022 e certificato lativù 4K HDMI 2.1 4K.

Ma non è solo l’immagine che conta, anche il suono è importante. La Smart TV Hisense ha un audio 16W DTS Virtual:X con supporto Bluetooth, che garantisce un’esperienza audio di alta qualità per tutti i contenuti multimediali, dai film ai videogiochi.

La Smart TV Hisense è dotata di funzioni avanzate per i gamer, tra cui il supporto per l’Auto Low Latency Mode (ALLM) e il Variable Refresh Rate (VRR), che riducono la latenza e migliorano la fluidità dei giochi. Inoltre, la funzione eARC consente di inviare l’audio ad un sistema audio esterno come una soundbar o un sistema home theater.

In conclusione, la Smart TV Hisense da 55″ UHD offre una qualità dell’immagine e del suono eccezionale a un prezzo scontato del 34% su Amazon. Se non ti accontenti e stai cercando una Smart TV grande, con specifiche tecniche all’avanguardia e un’alta risoluzione dello schermo, ma non vuoi spendere molto, devi approfittare subito di questa occasione. Acquista questa Smart TV Hisense ad un prezzo competitivo di soli 429,00 euro e non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.