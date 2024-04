Sky GRATIS per 30 giorni: prova senza impegno e rinnovo automatico

Facciamo un reminder di un’offerta ciclica, ma sempre molto interessante: la possibilità di provare Sky Q gratis per 30 giorni, senza impegno, senza rinnovo automatico e soprattutto senza parabola.

Pagando soltanto 9 euro di attivazione, infatti, riceverai direttamente a casa il decoder Sky Q da collegare alla tua rete WiFi con cui accedere a tutta quella che è l’offerta Sky per 30 giorni: calcio, sport, cinema, intrattenimento, programmi per bambini e non solo. Alla fine del mese potrai decidere se restituire il decoder oppure abbonarti alle tue condizioni.

Nel dettaglio, ecco cosa include questa offerta:

Sky TV: Programmi, serie TV, documentari e news, con una selezione di produzioni originali Sky.

Programmi, serie TV, documentari e news, con una selezione di produzioni originali Sky. Netflix: Tutti i contenuti di Netflix, inclusi film, serie TV, documentari e programmi per bambini, direttamente nella Home di Sky Q. Il piano Netflix Standard offre la visione in HD e la possibilità di utilizzare due dispositivi contemporaneamente, mantenendo il tuo account Netflix o creandone uno nuovo.

Tutti i contenuti di Netflix, inclusi film, serie TV, documentari e programmi per bambini, direttamente nella Home di Sky Q. Il piano Netflix Standard offre la visione in HD e la possibilità di utilizzare due dispositivi contemporaneamente, mantenendo il tuo account Netflix o creandone uno nuovo. Sky Cinema: Prime visioni cinematografiche, il meglio del cinema italiano e internazionale, film per tutta la famiglia e nuovi film Sky Original. Inoltre, con Sky Cinema, hai accesso gratuito a Paramount+.

Prime visioni cinematografiche, il meglio del cinema italiano e internazionale, film per tutta la famiglia e nuovi film Sky Original. Inoltre, con Sky Cinema, hai accesso gratuito a Sky Sport: In diretta la UEFA Champions League, la Formula 1, la MotoGP, il tennis e tanto altro ancora. E poi la NBA, la Turkish Airlines EuroLeague e molto altro.

In diretta la UEFA Champions League, la Formula 1, la MotoGP, il tennis e tanto altro ancora. E poi la NBA, la Turkish Airlines EuroLeague e molto altro. Sky Kids: Programmi sicuri, divertenti ed educativi per bambini di tutte le età.

Programmi sicuri, divertenti ed educativi per bambini di tutte le età. Sky Calcio: Puoi vivere il calcio italiano e europeo al massimo, con la Serie A TIM, la Serie BKT, la Serie C e le migliori sfide della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1.

Inoltre, con Sky Q, hai la possibilità di accedere a migliaia di titoli on demand e di usufruire del controllo vocale e dei suggerimenti personalizzati per trovare sempre nuovi contenuti da guardare. Per 30 giorni provi tutto questo gratis poi decidi cosa fare senza impegno.