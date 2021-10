Siete fan di Harry Potter? Questo è l'orologio che fa per voi

È appena stata svelata l'edizione limitata del nuovo OnePlus Watch a tema Harry Potter. Di fatto, dopo aver presentato una iterazione vanilla all'inizio di quest'anno, la compagnia cinese di Pete Lau ha presentato una variante che renderà felici gli appassionati fan della saga del maghetto più famoso di sempre.

OnePlus Watch Harry Potter Edition: cosa cambia?

Dopo aver lanciato una versione “vanilla” all'inizio di quest'anno, OnePlus ha ora presentato un orologio di Harry Potter in edizione limitata. Il suddetto gadget non è estraneo alle varianti in edizione limitata; questo articolo include una serie di modifiche che rendono omaggio a Hogwarts e alle gesta del mago più famoso di sempre. Oltre ad alcune novità introdotte nell'interfaccia utente e alcuni perfezionamenti hardware, questo è effettivamente lo stesso Watch che abbiamo visto all'inizio di quest'anno.

Ciò significa oltre ad avere 100 modalità di allenamento e il monitoraggio della forma fisica, il controllo dell'ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca e molto ancora, saranno disponibili numerosi quadranti a tema Hogwarts House per adattarsi esattamente al luogo in cui il Cappello Parlante ha determinato la vostra appartenenza.

C'è anche un'animazione di avvio di Harry Potter e un'animazione di ricarica speciale, oltre a tante altre chicche estetiche che migliorano l'esperienza offerta.

Sono state apportati diversi cambiamenti al telaio e al design dello smartwatch per aiutare il pubblico a distinguere agevolmente il modello di Harry Potter dalla variante classic. C'è un cinturino in pelle vegana con il logo di Hogwarts in rilievo e cuciture sul cinturino, che si abbina alla cassa color bronzo.

Le modifiche si estendono anche alla confezione, che ha ricevuto una scatola in stile mattoncino con accenni al binario 9¾ con un muro che si apre per rivelare l'indossabile. Sebbene l'orologio OnePlus non sia il miglior smartwatch per funzionalità e prestazioni, questa edizione limitata a tema Harry Potter sembra essere stata progettata e realizzata con gusto.

I fan più accaniti di Harry Potter potrebbero essere delusi nel sentire che questo OnePlus Watch in edizione limitata sarà in vendita solo in India… al momento. Avrà un prezzo di ₹ 19.999 ma verrà offerto a ₹ 16.999 per coloro che lo preordineranno. Al cambio si parla di circa 195€, euro più, euro meno.

Che dite, vi piace? Fateci sapere le vostre impressioni.