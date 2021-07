Poche ore fa OnePlus ha annunciato che lancerà lo smartwatch OnePlus Watch Cobalt Limited Edition entro il mese di luglio: si tratta dell'edizione speciale del primo wearable per il mercato europeo dell'azienda cinese.

OnePlus Watch Cobalt LE in arrivo

La nuova edizione limitata Cobalt del OnePlus Watch sarà presentata il 16 luglio e avrà un quadrante veramente unico, insieme ad un vetro appositamente trattato con grado di Mohs 9 (al fine di assicurare una maggiore luminosità e un'altrettanto alta resistenza ai graffi). Inoltre, la custodia del OnePlus Watch Cobalt Limited Edition è stata realizzata con “lega di cobalto, uno speciale materiale ipoallergenico che è due volte più duro e più resistente alla corrosione, rispetto al tradizionale acciaio inossidabile“. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, pare che il wearable offrirà agli utenti fino a 14 giorni di durata della batteria e un utile supporto per la ricarica rapida.

Come per i migliori indossabili intelligenti, il nuovo Cobalt Limited Edition conta su 110 tipi di allenamento e rating di resistenza all'acqua 5ATM e IP68. Disponibile inizialmente in India al prezzo di 225 euro al cambio, ildevice potrebbe arrivare nelle prossime settimane anche in Europa.

In Italia è però già disponibile la versione standard dello smartwatch, il OnePlus Watch è infatti stato lanciato ufficialmente a fine marzo. Il design di questo device è classico, con cassa circolare in acciaio inox e cinturino in fluoroelastomero. Il display del primo smartwatch di OnePlus è un AMOLED da 1,39″ con risoluzione di 454×454 pixel e densità di 326ppi e protetta da vetro con curvatura 2.5D. Essendo un indossabile per le attività fisiche, è dotato della certificazione IP68 per la protezione a polveri e immersioni in acqua fino a 50 metri.

