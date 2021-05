OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition spunta in rete a distanza di diversi giorni dal lancio ufficiale. Sappiamo infatti che questo è stato il primo orologio intelligente del marchio. È stato annunciato insieme alla serie OnePlus 9 nel mese di marzo scorso.

OnePlus Watch: cosa cambia con la nuova versione?

Alla fine dell'evento di lancio, la società ha anticipato l'arrivo di un'iterazione limitata dedicata al noto maghetto di Hogwarts, Harry Potter per questo orologio. Ora, dal teardown dell'APK dell'app OnePlus Health abbiamo appena scoperto dell'esistenza di questa variante speciale.

Secondo uno smontaggio dell'APK di OnePlus Health v2.1.3 tramite il portale di OxygenUpdater, sappiamo che OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition è nell'ordine delle cose. Secondo quanto si apprende, questo smartwatch verrà fornito con sei quadranti esclusivi. Questi si basano sui seguenti sei elementi dell'universo di Harry Potter.

Hogwarts;

Sigillo di Hogwarts;

La casata di Grifondoro;

Il logo di Serpeverde;

Il badge della casata di Tassorosso;

Il marchio di Corvonero.

Sfortunatamente, non si sa nient'altro sull'edizione limitata di OnePlus Watch dedicata ad Harry Potter. Non sappiamo da cosa differirà dalla iterazione standard del dispositivo. Potrebbe avere nuove colorazioni rispetto alle classiche Midnight Black e Moonlight Silver, ma non conosciamo la data di debutto ufficiale.

C'è un'alta probabilità che possa avere una verniciatura diversa come quella dell'OnePlus Watch Cobalt Limited Edition lanciato di recente. Tuttavia, al momento non ne siamo sicuri.

Detto questo, l'azienda avrebbe dovuto lanciare il dispositivo insieme a OnePlus 8T alla fine dell'anno scorso. Quindi, dovrebbe essere nell'aria anche un OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition. Ma al momento, non è noto se questa variante speciale vedrà mai la luce del giorno.

OnePlus

Smartwatch