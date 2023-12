SICUREZZA INFALLIBILE con la videosorveglianza di Blink Outdoor (-50%)

Oggi sembra proprio che Amazon abbia intenzione di anticipare i regali di Natale con una offerta shock sull’ottimo sistema di videosorveglianza Blink Outdoor + Floodlight. Infatti, prendendo al volo questo strabiliante calo di prezzo del 50%, il sistema di sorveglianza può essere tuo sborsando la cifra di appena 69€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Blink Outdoor + Floodlight è a tutti gli effetti il sistema di videosorveglianza che mira a rispondere alle tue personali esigenze economiche garantendoti comunque una elevata sicurezza.

Blink Outdoor con faretti Floodlight a metà prezzo su Amazon: occasione eccezionale

Entrando nello specifico, il sistema di videosorveglianza è costituito da una videocamera ad alta risoluzione con tecnologia di rilevazione del movimento e due faretti HD da 700 lumen che illuminano a giorno la zona interessata.

Facile da montare e immediatamente operativa non appena connessa al Wi-Fi di casa, Blink Outdoor + Floodlight è ovviamente integrata al 100% con Amazon Alexa tramite cui puoi controllare tutte le funzioni in remoto e tramite l’app per smartphone (iOS e Android).

Con uno sconto immediato del 50% su Amazon hai finalmente a disposizione un eccellente sistema di videosorveglianza a un prezzo davvero conveniente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani senza costi di spedizione con i servizi Prime.

