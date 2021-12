Si inizia già a parlare di Samsung Galaxy S23 Ultra

Il colosso manifatturiero sudcoreano Samsung si prepara a svelare la sua ultima serie di punta, la serie Galaxy S22. Secondo quanto riportato, la line-up in questione diventerà ufficiale all'inizio del prossimo anno, probabilmente a febbraio. Il super-grande S22 Ultra continuerà a utilizzare la soluzione da 108 MP del predecessore, ma con un comparto software rinnovato.

Cosa sappiamo del Samsung Galaxy S23 Ultra?

Questo smartphone di punta sarà l'ultimo modello della gamma ad utilizzare la main camera con simile risoluzione. In attesa del rilascio ufficiale della serie di punta del prossimo anno, abbiamo già un rapporto sul Samsung Galaxy S23 Ultra.

Gli ultimi report affermano che l'S23 Ultra utilizzerà una fotocamera principale Samsung da 200 MP. Naturalmente, questo dispositivo non verrà lanciato l'anno prossimo. Arriverà nel primo trimestre del 2023. Secondo le speculazioni, il device diventerà il primo fagship al mondo con lente da 200 MegaP. Il modello del sensore è ISOCELL HP1 e avrà una dimensione super da 1/1,22 pollici. Inoltre, la sua area pixel unitaria sarà 0,64 μm e sarà in grado di supportare pixel 4 in 1.

Inoltre, diventerà ufficiale come uno dei primi flagship dotati di Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Queste sono le prime informazioni sul top di gamma del 2023.

Secondo @UniverseIce, il device del prossimo anno invece, adotterà una soluzione a quattro lenti. Questo smartphone verrà fornito con una versione superiore dell'ISOCELL HM3 da 108 MP e la dimensione del suddetto sensore sarà di 1/1,33 pollici. Inoltre, la densità dei pixel sarà di 0,8 μm, coadiuvata da un'apertura f/1,8 e il campo visivo invece, sarà di 85 gradi.

Sotto la scocca monterà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o l'Exynos 2200 con GPU AMD a seconda della regione di riferimento. Avrà lo slot per la stilo S Pen incorporato all'interno del telaio.