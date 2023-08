Serie B 2023-2024: orari prima giornata e dove vederla

L’attesa è quasi finita per tutti gli appassionati di calcio, poiché la Serie BKT è pronta a riempire i nostri schermi con azione, emozione e sfide entusiasmanti. La stagione 2023-2024 si preannuncia promettente e ricca di sorprese, con squadre che cercano di dimostrare il proprio valore e cercare il traguardo ambito della Serie A.

Mentre i cuori dei tifosi battono all’unisono nell’attesa del calcio che riprende, è il momento perfetto per scoprire gli orari della prima giornata e dove poter seguire le partite in diretta.

Serie B 2023-2024: cosa c’è da sapere sulla prima giornata

Il via alle danze sarà dato il 18 agosto, con il Bari che ospiterà il Palermo alle 20:30. Sarà un inizio scoppiettante, con due squadre decise a fare un ingresso in grande stile nella nuova stagione.

La giornata di sabato, 19 agosto, si aprirà alle 14:00 con la partita tra Pisa e Lecco. Questo match promette di regalarci un’intensa lotta per i primi punti della stagione. Nel frattempo, alle 20:30, avremo un tripudio di partite: Cosenza-Ascoli, la Cremonese sfida il Catanzaro e la Ternana si misura con la Sampdoria. Tre incontri avvincenti che metteranno alla prova l’abilità e la determinazione delle squadre in campo.

La domenica, 20 agosto, offrirà tre partite altrettanto imperdibili: Südtirol contro Spezia alle 18:00, Cittadella contro Reggiana e Parma contro FeralpiSalò, entrambi alle 20:30. Sarà una giornata densa di azione, con squadre pronte a dare il massimo per iniziare la stagione con il piede giusto.

Se non vuoi perdere neanche un minuto di questa nuova stagione emozionante e desideri seguire tutte le partite in diretta, l’opzione migliore è abbonarsi a DAZN. Con DAZN, potrai godere di una copertura completa della Serie BKT e di molti altri contenuti sportivi esclusivi. Non solo potrai seguire le partite in tempo reale, ma avrai anche accesso a contenuti extra, analisi, interviste e tanto altro ancora.

Prendi in mano il controllo del tuo intrattenimento sportivo e assicurati di non perdere nemmeno una delle partite mozzafiato che la Serie BKT ha da offrire. La nuova stagione è alle porte, e con DAZN potrai viverla al massimo.

